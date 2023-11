"Fou", nouveau Trump et… tronçonneuse: qui est Javier Milei, le sulfureux nouveau président de l’Argentine?

La tronçonneuse est le symbole de son programme politique. Javier Milei, 53 ans, est le nouveau président de l’Argentine avec 55,6 % des voix. L’homme a fait des polémiques sa marque de fabrique et des élites ses ennemis. Un discours antisystème qui a séduit la jeunesse et les plus pauvres. "C'est une soirée historique, non pas à cause de nous, mais parce qu'une façon de faire de la politique a pris fin et qu'une autre commence", scandera-t-il après sa victoire.

"Que ce soit la vente d'organes, la légalisation des armes ou encore des drogues, il est dans un projet libertarien, dont la seule limite est le droit à l'avortement, même sur cette question il dénote car il a déjà expliqué par le passé que la femme qui ne s'est pas faite avorter pourrait vendre son enfant", explique Frédéric Louault.



Avec ses airs de rocker et sa voie rauque, Javier Milei profite du désarroi de la population. Il propose de tout détruire pour tout reconstruire au nom de la liberté individuelle. "On est dans un temps politique plus général, ce n'est pas qu'en Argentine. On l'a vu en 2016 avec Trump ou encore au Brésil avec Bolsonaro. C'est un style politique marqué par une certaine brutalité avec des violences dans les discours, dans les invectives. C'est un style populiste qui se nourrit de la déception des gens de la politique traditionnelle".

Tout comme Donald Trump, il est climato-septique et adepte de la méthode forte. Il veut même faire du dollar américain la monnaie nationale. "El Loco", le fou, comme on le surnomme vient de prendre le pouvoir et d'un coup, l’Argentine plonge dans l’inconnu.