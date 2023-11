France: taux de chômage en hausse à 7,4% au troisième trimestre (Insee)

"On pouvait s'attendre à une telle hausse compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale", a aussitôt affirmé le ministre du Travail Olivier Dussopt dans un message transmis à la presse, affirmant rester "entièrement mobilisé" face à cette augmentation qu'il espère "ponctuelle".

Sur le trimestre, le taux de chômage augmente de 0,7 point pour les 15-24 ans, à 17,6%, presque à son niveau d’un an auparavant (-0,1 point).

Le taux de chômage du troisième trimestre augmente de 0,2 point sur un an et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,1 points), a précisé l'institut.

Au troisième trimestre, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) a progressé de 64.000 à 2,3 millions de personnes, relève dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Pour les 25-49 ans, il augmente de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an, à 6,7%.

Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est stable sur le trimestre et sur un an, à 5,1%.

Le taux de chômage de longue durée (au moins un an) est également stable sur le trimestre, à 1,8% de la population active.