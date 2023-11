Frans Timmermans compte défendre la démocratie et refuse une coalition avec Geert Wilders

Le Néerlandais Frans Timmermans, tête de liste de l'alliance de gauche-écologistes, et ancien commissaire européen, a souligné qu'il continuerait à défendre la démocratie et l'État de droit aux Pays-Bas, après la victoire électorale mercredi du parti d'extrême droite PVV (Parti de la liberté). Il balaie l'idée que son alliance GroenLinks-PvdA, seconde selon les résultats préliminaires, puisse former une coalition avec le parti de Geert Wilders.