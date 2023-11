Gaza: 29 bébés prématurés, évacués de l'hôpital al-Chifa, sont arrivés en Egypte

Vingt-neuf bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital al-Chifa de Gaza après son évacuation samedi sont arrivés en Egypte lundi via le terminal de Rafah, l'unique ouverture sur le monde du territoire palestinien qui ne soit pas aux mains d'Israël, a rapporté le média d'Etat égyptien Al-Qahera News.

Au moins "12 patients et leurs proches" ont été tués et "des dizaines blessés" dans une frappe israélienne sur l'hôpital indonésien, au nord de la ville de Gaza, a indiqué lundi Ashraf al-Qidreh, porte-parole du ministère de la Santé du Hamas.

L'armée israélienne a lancé mercredi un raid sur al-Chifa, affirmant qu'il abritait une base du Hamas, ce que dément le mouvement islamiste palestinien. Au total, 31 bébés bébés prématurés avaient été évacués de cet hôpital, mais il n'a pas été possible d'expliquer dans l'immédiat pourquoi seuls 29 étaient arrivés en Égypte.

"L'armée israélienne assiège l'hôpital indonésien et nous redoutons qu'il s'y passe la même chose qu'à al-Chifa", le plus grand hôpital de la bande de Gaza, récemment évacué et désormais aux mains de l'armée israélienne, a ajouté le docteur Qidreh.

"Il y a environ 700 malades et soignants dans l'hôpital indonésien" situé en bordure du camp de réfugiés de Jabaliya, a-t-il poursuivi. Et "les équipes soignantes sont décidées à rester aux côtés de leurs patients".

Le gouvernement du Hamas a indiqué que des dizaines de chars et de blindés déployés aux abords de l'hôpital tiraient à la mitrailleuse et à l'artillerie sur l'établissement médical.