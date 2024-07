Gaza pilonnée, la Knesset vote une résolution contre la création d'un Etat palestinien

"La création d'un Etat palestinien au coeur de la terre d'Israël constituera un danger existentiel pour l'État d'Israël", stipule la résolution votée avant une visite à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui s'exprimera le 24 juillet devant le Congrès.

Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'au moins 37 morts, dont plus de la moitié des femmes et des enfants, dans des frappes aériennes contre les camps de Nousseirat et Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, ainsi que Khan Younès et Rafah, dans le sud, et Jabalia, dans le nord.

"Nous regardons nos enfants mourir et nous nous réveillons et dormons dans la peur", se lamente sur les décombres de son habitation une Palestinienne, qui dit à l'AFP avoir perdu sa fille, ses petits-enfants et son gendre dans une frappe dans le secteur de Deir-Al-Balah (centre).