Geert Wilders espère la formation rapide d'un gouvernement grâce à deux informateurs

Le dirigeant néerlandais d'extrême droite Geert Wilders a nommé mercredi deux nouveaux informateurs, faisant ainsi passer la formation du futur gouvernement dans une nouvelle phase. Elbert Dijkgraaf et Richard van Zwol ont désormais huit semaines pour mener les négociations en vue de former un gouvernement, quatre mois après les élections.

M. Dijkgraaf est un ancien député SGP et professeur d'économie. Il a récemment siégé au sein de la commission Remkes qui s'est penchée sur la question des émissions d'azote. M. Van Zwol est quant à lui un ancien haut fonctionnaire et travaille aujourd'hui au Conseil d'État.

Le PVV, parti de M. Wilders, ainsi que le VVD, le NSC et le BBB - les quatre partis impliqués dans les négociations - espèrent toutefois trouver un accord avant cette date.

Les deux informateurs ont affirmé que le délai de huit semaines était raisonnable pour réaliser la tâche qui leur avait été confiée, a déclaré M. Wilders. "Mais je peux dire, au nom des parties impliquées, que si cela peut être fait plus tôt, nous le ferons."

Mi-mars, le dirigeant d'extrême droite avait déjà annoncé qu'il était prêt à renoncer au poste de Premier ministre si un gouvernement de droite pouvait être formé. Dans cette situation, les dirigeants du VVD, du NSC et du BBB n'occuperaient pas non plus de postes ministériels, mais continueraient à siéger au Parlement.

Mercredi, M. Wilders est revenu sur cette déclaration et a assuré qu'il deviendrait "un jour" Premier ministre des Pays-Bas, qualifiant sa récente démarche de "grand sacrifice politique".