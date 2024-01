Glissement de terrain en Chine: des dizaines de disparus, au moins huit morts

Un glissement de terrain a enseveli lundi des dizaines de personnes dans un endroit reculé et montagneux du sud-ouest de la Chine, ont indiqué des médias d'Etat selon qui huit corps ont déjà été retrouvés.

Le drame s'est déroulé à 5h51 du matin (22h51 heure de Bruxelles dimanche) dans le village de Liangshui, situé dans la province du Yunnan, ensevelissant au total 47 personnes, a rapporté initialement l'agence de presse Chine nouvelle.

"Plus de 200 habitants ont été évacués d'urgence, 10 pelleteuses, 33 camions de pompiers et plus de 200 sauveteurs sont mobilisés pour les opérations de recherche", a précisé la télévision publique CCTV.