Glissement de terrain en Chine: le bilan s'alourdit à 25 morts

"La catastrophe a déjà fait 25 morts", a indiqué la télévision publique CCTV, selon qui plus de 1.000 secouristes, 113 soignants, des couvertures ou encore des lits pliants ont été envoyés sur les lieux.

Le drame s'est déroulé lundi au petit matin dans le petit village de Liangshui, dans le Yunnan, une province parmi les plus pauvres du pays.

Un jour et demi après la catastrophe, les équipes de secours sont engagées dans une "course contre la montre" pour retrouver les personnes ensevelies, a indiqué mardi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Plus de 900 personnes ont été relogées, l'électricité et les télécommunications fonctionnent normalement, indique la chaîne, qui précise que "la recherche des disparus" se "poursuit", malgré les températures négatives.

Le précédent bilan était de 20 morts et 24 disparus.

La masse de roches qui s'est effondrée "mesurait environ 100 mètres de large et 60 mètres de haut, avec une épaisseur moyenne d'environ six mètres", a expliqué à Chine nouvelle Wu Junyao, le directeur du bureau des Ressources naturelles et de la planification de Zhaotong, la ville qui a juridiction sur le village de Liangshui.

Le Yunnan est une province montagneuse, peuplée de nombreux groupes ethniques et qui fait partie des plus pauvres de Chine.

La catastrophe de lundi s'est produite dans une zone rurale entourée de sommets imposants recouverts de neige, d'après des images des médias d'Etat.