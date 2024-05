"Il m'a dit de le faire": l'ancien avocat de Donald Trump, devenu son ennemi juré, l'incrimine à son procès

Michael Cohen, 57 ans, a été lundi le témoin vedette des débats judiciaires au palais de justice de Manhattan qui durent depuis mi-avril pour ce procès historique contre un ancien président des Etats-Unis. Même condamné et même à une peine de prison, Donald Trump, 77 ans, pourra se présenter à la magistrature suprême le 5 novembre 2024 et, s'il est réélu, retourner à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, après une défaite en novembre 2020 face au président démocrate Joe Biden.

Effet "catastrophique"

Il s'agissait, selon l'accusation et Michael Cohen, d'acheter le silence de femmes avec qui Donald Trump aurait eu des liaisons extraconjugales. Le candidat républicain de novembre 2016 aurait même dit redouter un effet "catastrophique", voire la "haine" de l'électorat féminin, lors de l'élection face à l'ancienne Première dame et ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton.

Fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, ne reniant pas le surnom de "pitbull" prêt à "prendre une balle" pour lui, Michael Cohen a aussi reconnu lundi avoir menti, intimidé et menacé pour le compte du magnat new-yorkais.

D'abord nerveux, le témoin de l'accusation a trouvé sa voix et son rythme pour décrire sous serment au jury pénal comment il avait versé 130.000 dollars via une société écran à cette actrice et réalisatrice de films pornographiques, Stormy Daniels. De son vrai nom Stephanie Clifford, cette femme de 45 ans est aussi l'une des témoins clé du procès et elle y a livré la semaine dernière avec force sa version des faits.