"Incident technique" dans un Boeing volant vers la Nouvelle-Zélande: "Les gens volaient, des bébés tombaient, c'était horrible"

Des passagers ont rapporté que l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner opéré par la compagnie chilienne Latam entre Sydney et Auckland, avait brutalement perdu de l'altitude au-dessus de la mer de Tasmanie lundi soir. Ce décrochage a propulsé au plafond tous ceux dont la ceinture de sécurité n'était pas bouclée.

Les enquêteurs néo-zélandais ont saisi ce mardi la boîte noire d'un Boeing à destination de la Nouvelle-Zélande qui a soudainement perdu de l'altitude, blessant de nombreux passagers, dans le cadre de leur enquête sur les causes de l'incident.

L'avion "a subi un incident technique pendant le voyage qui a provoqué un fort mouvement", a indiqué la compagnie chilienne Latam sans plus de précision. Boeing et Latam ont promis de coopérer avec les autorités pour identifier la cause de l'incident.

Après des déclarations contradictoires sur quel pays dirigerait l'enquête, les enquêteurs néo-zélandais ont annoncé ce mardi avoir commencé à rassembler des preuves, "notamment en saisissant les enregistreurs de voix et de données de vol du cockpit". Mais "c'est l'enquête du Chili", a précisé un porte-parole.

Nous avons simplement plongé

"Les enregistrements de vol seront essentiels pour comprendre cet incident. Ils indiqueront aux enquêteurs s'il s'agissait d'un événement atmosphérique ou d'un problème technique avec l'avion", a déclaré Joe Hattley, enquêteur sur la sécurité des accidents aériens.