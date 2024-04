Indonésie: 20 morts selon le bilan final d'un glissement de terrain

Un précédent bilan faisait état de 19 morts et deux disparus mais le bilan final s'établit à 20 morts après la découverte des corps d'une mère de 43 ans et de son enfant de 3 ans.

"L'équipe de recherche et de sauvetage a découvert (les victimes) non loin l'une de l'autre. Les victimes étaient une mère et son enfant", a déclaré lundi le chef de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Mexianus Bekabel, dans un communiqué.

Avec la découverte des deux dernières victimes, il a été mis fin aux opérations de recherche, a ajouté M. Bekabel.