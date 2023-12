Israël nie les informations sur des atrocités commises dans un hôpital de Gaza

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant un bulldozer rouge en train d'enterrer des corps sous lui à l'hôpital a beaucoup fait réagir. Ces images datent en réalité de 2013 et n'ont aucun lien avec le déploiement actuel des soldats israéliens à Jabalia, explique l'IDF. L'information n'a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Samedi, la chaîne américaine CNN citait des patients et des docteurs qui indiquaient que les soldats israéliens avaient utilisé un bulldozer pour déterrer et rassembler les victimes déjà enterrées. Ils auraient également abattu plusieurs médecins, après avoir pourtant contrôlé qu'ils n'avaient pas d'activités terroristes, et aurait laissé un chien de l'armée mordre un homme en fauteuil roulant, toujours d'après CNN.

L'armée nie ces affirmations. Elle affirme tout faire pour éviter que des innocents soient blessés. Selon l'IDF, l'hôpital était utilisé par le Hamas pour ses activités terroristes et se trouve à côté d'un des quartiers généraux du groupe palestinien.