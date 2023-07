À Japan Expo, la culture japonaise invite la coréenne

Le grand festival de culture japonaise à Paris, Japan Expo, tend la main cette année à sa voisine sud-coréenne, invitée qui attire de plus en plus de fans entre la déferlante de la K-pop et la percée des webtoons.

Mais ni le prix, ni le bruit et la chaleur qui caractérisent l'événement ne rebutent les fans qui viennent de toute la France et au-delà.

Après le succès mondial de la K-Pop, la percée du cinéma et des séries coréens, c'est dans la bande dessinée que la culture coréenne tente de s'imposer. Webtoon coréen contre manga japonais: la rivalité existe, mais les lecteurs en général lisent les deux.

L'agence gouvernementale sud-coréenne de promotion de la culture à l'étranger (Kocca) estime à "plus de deux millions" le nombre de lecteurs français de webtoons, formats de BD nés sur mobile.

- 400 artistes -

Un festival dans le festival, baptisé "Amazing", regroupe à Villepinte tout ce qui n'est pas le Japon. Et la Corée y tient une grande place.

Le géant coréen Naver, avec sa plateforme webto, mise gros, par exemple, avec un stand imposant pour celui qui se revendique "leader mondial des plateformes de bandes dessinées numériques".

Pour ce groupe né d'un portail internet, reste à démontrer que le succès sur mobile peut se transformer en ventes en librairie, là où le manga est maître. Il vient de signer un partenariat avec l'éditeur français Michel Lafon.

Amazing n'est pas le principal pôle d'attraction de Japan Expo, mais "commence à prendre un peu plus de place", confie-t-on dans l'organisation du festival. Sur les près de 400 artistes de Japan Expo (dessinateurs, musiciens, comédiens, danseurs, etc.), 42 s'y produiront.

"Pour nous, venus du Japon ou d'ailleurs, ils représentent la pop culture", selon Thomas Sirdey.

"À l'origine on voulait faire du manga et de l'anime, et puis promouvoir toute la culture japonaise traditionnelle. Aujourd'hui on a cette chance de pouvoir aborder tous les sujets, auprès d'un public jeune qui vient de loin pour ça", ajoute-t-il.

Plus de la moitié des visiteurs habitent en dehors de la région parisienne. Ils dépensent quelque 140 euros sur place en moyenne. Et c'est sans compter les sommes investies par les amateurs de cosplay pour leurs tenues, qui font le charme du festival.