Japon: un typhon "très fort" doit toucher la région de Tokyo ce vendredi

Un typhon qualifié par les météorologues japonais de "très fort" doit toucher vendredi Tokyo et ses environs, entraînant l'annulation de centaines de vols et de trains et des coupures de courant.

Le typhon Ampil se trouvait tôt vendredi à l'est de l'île de Hachijojima, à environ 300 kilomètres au sud de Tokyo, avec des rafales de vent allant jusqu'à 216 km/h, et se dirigeait vers le nord, a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA).