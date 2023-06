Jeu vidéo: les fans saluent la sortie du nouveau Final Fantasy

"Final Fantasy XVI", dernier opus de l'une des franchises les plus connues du jeu vidéo avec plus de 173 millions d'exemplaires écoulés au total selon son éditeur Square Enix, est disponible uniquement sur la console de Sony.

Le dernier épisode de l'emblématique série japonaise de jeux vidéo "Final Fantasy" est sorti jeudi, un moment très attendu par les fans de ses graphismes léchés et de ses intrigues complexes, et qui pourrait stimuler les ventes de PlayStation 5.

A Tokyo, Naoto Nishimori, 37 ans, avait fait un détour avant d'aller au travail afin de mettre la main sur le nouvel épisode, expliquant qu'il avait joué à tous les titres de la série.

Il a dit s'être réjoui lorsque le producteur Naoki Yoshida -- aussi réputé pour avoir ramené à la vie Final Fantasy XIV -- a été sélectionné pour travailler sur ce nouvel épisode introduisant une atmosphère plus sombre et plus adulte, inspirée de la série "Game of Thrones", que M. Yoshida a dit avoir obligé son équipe à regarder.

Yuan, un étudiant de 21 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a expliqué qu'il avait été attiré par l'histoire du jeu, dont l'atmosphère sombre le rend "particulièrement attrayant".