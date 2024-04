Joe Biden prévient le Premier ministre israélien et appelle à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

La Maison Blanche reconnaît un "mécontentement croissant" face à Netanyahu. Le président américain s'était dit mardi "indigné" après la mort lundi de sept volontaires humanitaires à Gaza, dont six étrangers, tués par une frappe israélienne.

Les Etats-Unis exigent d'Israël de permettre une "augmentation spectaculaire" de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, disant vouloir voir des mesures concrètes prises "dans les heures et jours qui viennent".

"Ce que nous attendons et espérons voir dans les heures et les jours à venir, c'est une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire, l'ouverture de nouveaux points de passage et une réduction de la violence à l'encontre des civils et certainement des travailleurs humanitaires", a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.