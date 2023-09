Jungkook et Anitta, stars du festival Global Citizen à New York

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi sous le froid et la pluie à Central Park, à New York, pour assister au festival Global Citizen en faveur de l'aide au développement international.

Jungkook, du groupe de K-pop BTS, et la Brésilienne Anitta se sont produits en première partie de ce marathon musical. Couverts d'un poncho, les spectateurs se sont déchaînés quand Jungkook a interprété ses plus célèbres tubes, parmi lesquels "Still With You".