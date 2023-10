Frank Vandenbroucke veut s'attaquer à l'usage des cigarettes électroniques: voici son plan d'action en 5 points

Interrogé par Karin Jiroflée (Vooruit), Els Van Hoof (CD&V) et Mieke Claes (N-VA), Frank Vandenroucke a présenté en plan d'action en cinq points. "Vendre une cigarette électronique à un mineur est interdit", a-t-il rappelé.

Dès lors, le ministre souhaite mettre en place un système "mystery shopping" (faux client) avec des sanctions à la clé pour les commerces qui contreviennent à la loi. Ensuite, Frank Vandenbroucke a indiqué travailler à un projet de loi visant à obliger le commerçant à demander l'âge du client si celui-ci semble âgé de moins de 25 ans.

Troisièmement, le ministre a dit travailler à l'interdiction des cigarettes électroniques jetables. Selon lui, la Belgique prend les devants au niveau européen : le dossier a été soumis à la Commission européenne en 2021 et le ministre a avancé des arguments supplémentaires il y a quelques semaines. Il espère recevoir une réponse positive au début de l'année prochaine et les interdire à partir de 2025. Dans tous les cas, une interdiction de vente des modèles équipés de lumières et autres gadgets entrera d'ores et déjà en vigueur à partir du 1er janvier de l'année prochaine.