La Californie se prépare pour une nouvelle tempête

Certaines régions pourraient recevoir jusqu'à 18 centimètres de pluie, selon les météorologues, qui mettent en garde contre le risque d'inondations et de coulées de boue dans le centre et le nord de l'État.

De quoi générer d'importantes chutes de neige sur les montagnes de l'Etat, déjà exceptionnellement recouvertes, et des pluies torrentielles à basse altitude.

Une nouvelle tempête majeure se dirigeait vers la Californie jeudi, déjà frappée cet hiver par une série de déluges qui ont engendré des chutes de neige record et des pluies diluviennes au cours des trois derniers mois.

La pluie pourrait notamment tomber dans des régions actuellement recouvertes de neige. Cela risque de provoquer une fonte et un ruissellement massif, que les rivières californiennes pourraient avoir du mal à contenir.

Une dépression "beaucoup plus humide et chaude est attendue, en particulier de jeudi soir à samedi, où de fortes pluies sont attendues", a résumé la météorologue Bianca Feldkircher sur Twitter. "En plus de la fonte des neiges, cela entraînera des inondations, particulièrement sous les 1.500 mètres".