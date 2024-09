La course folle Harris-Trump reprend après une possible tentative d'assassinat de l'ex-président

A une cinquantaine de jours du scrutin historique du 5 novembre, la campagne est d'ores et déjà sans précédent dans l'histoire de la démocratie américaine: l'ex-président Trump a échappé en juillet à une première tentative d'assassinat, le chef de l'Etat sortant, le démocrate Joe Biden, a jeté l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris l'a remplacé au pied levé.

Kamala Harris et Donald Trump reprennent lundi leur course folle pour la présidentielle américaine, après que le candidat républicain a été la cible dimanche d'une deuxième "tentative présumée d'assassinat" en deux mois.

Et alors que Mme Harris, 59 ans, et M. Trump 78 ans, s'affrontent de manière acrimonieuse dans un climat politique délétère, le milliardaire et tribun conservateur populiste a été visé dimanche par une nouvelle "tentative présumée d'assassinat", selon la police fédérale.

CHANDAN KHANNA

Le FBI a annoncé "enquêter" sur ces faits, pour lesquels un suspect a été arrêté mais qui n'ont blessé personne.

- Trump "sain et sauf" -

Donald Trump, qui s'est dit "sain et sauf", se trouvait en début d'après-midi sur le parcours de son club de golf chez lui en Floride quand "des coups de feu" ont été tirés "à proximité", selon son équipe de campagne.

Plusieurs agents du Secret Service, la police d'élite de protection des présidents, ex-présidents et personnalités politiques de premier plan, ont effectivement "ouvert le feu sur un homme armé" qui se trouvait près du bord du terrain, selon des responsables des forces de l'ordre lors d'une conférence de presse en Floride.