Les clés de la maison blanche: Kamala Harris peut-elle désormais battre Donald Trump?

L'annonce de la candidature de Kamala Harris, colistière de Joe Biden, à la présidence des États-Unis suscite déjà de nombreux débats et comparaisons avec le passé. Certains se demandent si son destin pourrait être similaire à celui d'Hillary Clinton lors de la dernière élection présidentielle. En effet, les sondages sont très serrés donnant tour à tour l'un ou l'autre gagnant. "Bien qu'il faut être toujours hyper prudent dans les sondages, car ils se sont déjà trompés à plusieurs reprises, on doit garder en tête qu'un événement peut changer facilement les choses", précise Serge Jaumin, professeur d'histoire à l'ULB et grand spécialiste des États-Unis.

Le même sort qu'Hillary Clinton ?

Au-delà des similitudes, des voix s'élèvent également pour mettre en lumière les différences de stratégie et d'image entre les deux femmes politiques. Alors que Kamala Harris attire davantage la sympathie, elle fait preuve d'une volonté marquée de se positionner au-dessus de la mêlée et incarne une nouvelle vision de la présidence, loin des débats de vieux style avec Donald Trump."Cette élection se joue parfois sur quelques milliers de voix dans l'un ou l'autre état et donc c'est très difficile de prédire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Hillary Clinton a gagné le vote populaire donc au niveau des sondages, elle était en tête. Cela se joue dans quelques états et ce sont surtout ces états-là qu'il faut regarder", précise notre expert.