La demande d'adhésion des Palestiniens à l'ONU face au couperet du Conseil de sécurité

"Accorder à la Palestine une adhésion pleine et entière aux Nations unies allégerait une partie de l'injustice historique subie par des générations de Palestiniens", a plaidé jeudi devant le Conseil Ziad Abu Amr, haut responsable de l'Autorité palestinienne, montrant du doigt les Etats-Unis qui ont tout fait pour retarder le vote.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce jeudi sur la demande des Palestiniens d'adhésion pleine et entière aux Nations unies, une démarche vouée à l'échec en raison de l'opposition des Etats-Unis.

Le Conseil "doit prendre ses responsabilités et ne doit pas décevoir le peuple palestinien et leur quête légitime d'indépendance et d'adhésion", a renchéri Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe.

Le projet de résolution très courte présentée par l'Algérie, qui représente les pays arabes au Conseil, "recommande à l'Assemblée générale que l'Etat de Palestine soit admis comme membre des Nations unies".

L'admission d'un Etat à l'ONU doit d'abord recevoir une recommandation positive du Conseil (au moins 9 voix sur 15 en faveur, sans veto d'un membre permanent), puis être approuvée par l'Assemblée générale, à la majorité des deux-tiers.