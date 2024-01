La Libye expulse 350 Egyptiens en situation irrégulière

En 2023, un total de "23.361 migrants de nationalités africaines et asiatiques, la plupart originaires du Nigeria" ont été renvoyés de Libye dans leurs pays, d'après cette source.

Mardi, 323 Nigérians, en majorité des femmes, ont été renvoyés dans leur pays depuis les aéroports de Tripoli (nord-ouest) et de Benghazi (nord-est).

Lors de deux opérations similaires à celle de mercredi, la Libye avait rapatrié 600 Egyptiens le 6 novembre et plus de 650 Egyptiens mi-décembre, reconduits vers le poste-frontière d'Emsaed avec l'Egypte, à près de 1.400 kilomètres à l'est de Tripoli.