La Russie assure que les terroristes de Moscou sont liés aux "nationalistes ukrainiens": Washington dénonce "une propagande absurde"

L'attaque, qui a eu lieu vendredi soir dans une grande salle de concert, a été revendiquée par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) mais les responsables russes disent que l'Ukraine et les Occidentaux en sont les instigateurs. Kiev et ses alliés démentent toute implication dans cette tuerie et estiment que le Kremlin, en plein conflit armé contre l'Ukraine, cherche à rejeter la faute sur cette dernière pour des raisons politiques.

Le Comité d'enquête, l'organe chargé des principales investigations criminelles en Russie, a affirmé jeudi dans ce contexte avoir de nouveaux éléments prouvant selon lui une piste ukrainienne. "Le travail avec les terroristes détenus, l'examen des dispositifs techniques saisis sur eux et l'analyse des informations sur les transactions financières ont permis d'obtenir des preuves de leurs liens avec les nationalistes ukrainiens", a assuré le Comité sur Telegram.