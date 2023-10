La Russie aurait accédé, pendant 10 ans, à des technologies occidentales sensibles... en passant par la Belgique

Un réseau clandestin d'entreprises a permis aux services de renseignements militaires russes de mettre la main, via la Belgique, sur des technologies occidentales sensibles et d'ainsi contourner les sanctions occidentales qui visent Moscou, ressort-il de plus de 2.000 pages de documents judiciaires suédois analysés par De Tijd en collaboration avec le journal suédois et le journal estonien ­Delfi.