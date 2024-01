La streameuse star Pokimane quitte Twitch

Pokimane, la streameuse la plus suivie au monde avec 9,3 millions d'abonnés, a annoncé mardi soir son départ de la plateforme de streaming Twitch, sans donner d'indications sur ce qu'elle compte faire désormais.

"La fin d'une ère", a partagé la Maroco-canadienne de 27 ans dans un message posté sur ses comptes X et Instagram, accompagné d'une photo de l'application Twitch.

De son vrai nom Imane Anys, Pokimane est l'une des stars de la plateforme de streaming de jeux vidéo d'Amazon, qui l'a régulièrement mise en avant et sur laquelle elle diffuse depuis plus de dix ans ses parties de "League of Legends" ou "Fortnite".