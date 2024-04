L'armée israélienne confirme avoir tué un commandant du Hezbollah dans une frappe au Liban

L'armée israélienne a confirmé mardi avoir tué un commandant du Hezbollah dans une frappe menée dans le sud du Liban où la confrontation s'est intensifiée depuis le 7 octobre entre le mouvement libanais pro-iranien et Israël.

Un avion de l'armée israélienne "a frappé et éliminé Ismail Youssef Baz, le commandant du secteur côtier du Hezbollah", dans la région d'Aïn Baal au Liban, selon un communiqué de l'armée qui ajoute que ce cadre du mouvement libanais "a participé à la promotion et à la planification des tirs de roquettes et de missiles antichars en direction d'Israël depuis la zone côtière du Liban".