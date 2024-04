Le chef de la diplomatie chinoise s'est entretenu avec son homologue iranien

Toujours d'après l'agence chinoise, le diplomate iranien a estimé que le Conseil de sécurité des Nations Unies "n'a pas apporté la réponse nécessaire à cette attaque" et que "l'Iran a le droit à l'auto-défense en réponse à la violation de sa souveraineté.

Sept membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, ont été tués dans les frappes sur le consulat iranien à Damas le 1er avril.

En riposte, Téhéran a lancé pour la première fois, dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque directe sur le territoire israélien. Assaut auquel Israël a promis de répondre.

M. Amir-Abdollahian a toutefois assuré que l'Iran avait la "volonté de faire preuve de retenue" et aucune intention de contribuer à une escalade plus importante des tensions. La situation régionale est déjà "très sensible", a-t-il relevé.