Le couple Biden a rendu publique sa déclaration d'impôt: voici ce qu'il a gagné en 2023

Le président américain Joe Biden a récemment rendu publique sa déclaration d’impôts, une tradition aux États-Unis qui vise à assurer la transparence au sommet de l’État. Cette pratique avait été temporairement interrompue sous son prédécesseur, le magnat milliardaire Donald Trump.

Chaque année, cette coutume non obligatoire a pour but de renforcer la confiance des citoyens envers leurs dirigeants politiques. D’autres personnalités politiques, ainsi que des candidats aux élections locales et nationales, s’y livrent également.