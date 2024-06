Le fils de Joe Biden déclaré coupable de détention illégale d'arme à feu

Hunter Biden a comparu pour trois chefs d'accusations autour de l'achat d'une arme à feu en octobre 2018. Le fils de Joe Biden était accusé d'avoir menti sur sa consommation de drogues lors de cette transaction, ce qui constitue un délit aux États-Unis. Il avait plaidé non coupable et affirmé qu'il ne consommait plus de drogue au moment de l'achat de l'arme concernée. Le procureur Derek Hines, pour sa part, avait présenté des preuves démontrant qu'il était consommateur régulier de crack, entre 2015 et 2019.

Le prévenu risque jusqu'à 25 ans de prison et une amende de maximum 750.000 dollars (environ 699.000 euros). Dans la pratique, ces chefs d'accusations mènent toutefois rarement à des peines de prison ferme. La juge n'a pas encore donné de date quant au délibéré autour de la peine.