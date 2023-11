Le G7 va rester "uni" dans son soutien "ferme" à l'Ukraine, annonce le Japon

Ils ont aussi assuré qu'ils allaient continuer d'imposer ensemble des "sanctions sévères" à Moscou, accélérer les efforts de reconstruction de l'Ukraine sur "les moyen et long termes" et continuer "d'oeuvrer à un processus de paix", selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

L'Ukraine redoute de plus en plus une lassitude de ses soutiens, alors que sa contre-offensive lancée en juin n'a donné que des résultats très limités jusqu'à présent et que la probabilité d'une longue guerre d'attrition augmente.