Le groupe terroriste Etat islamique appelle à mener des attaques de par le monde

Le groupe terroriste Etat islamique (EI) a annoncé jeudi que des attaques seraient menées à l'échelle globale. Un porte-parole de l'EI a appelé des "loups solitaires" à viser spécifiquement des chrétiens et juifs, surtout en Europe et aux Etats-Unis, à Jérusalem et en Palestine, et ce même durant le mois saint du ramadan.