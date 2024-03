Le porte-conteneurs qui a heurté un pont à Baltimore avait été inspecté à deux reprises en 2023: qu'avaient révélé ces examens?

Les autorités portuaires de Singapour ont déclaré mercredi que le porte-conteneurs qui a percuté un pont de Baltimore, aux Etats-Unis, et causé son effondrement, bloquant l'un des plus importants ports commerciaux américains, avait passé avec succès deux inspections en 2023.

Les certificats de classification du navire relatifs à "l'intégrité structurelle du navire et au fonctionnement de l'équipement du navire étaient valides au moment de l'incident", ont déclaré les autorités portuaires.

Selon la même source, une jauge de contrôle de la pression du carburant défectueuse avait été réparée en juin.