Le Premier ministre israélien Netanyahou hospitalisé

"Il y a peu de temps, le Premier ministre est arrivé au Sheba Medical Center", le plus grand hôpital d'Israël, situé près de Tel Aviv, a indiqué son bureau dans un communiqué.

"Il est en bonne forme et fait l'objet de contrôles médicaux", a ajouté le communiqué. Les porte-parole de M. Netanyahu et de l'hôpital Sheba n'ont pas fourni plus de détails.