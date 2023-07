Attaque au marteau dans une soirée de village à Antoing: "Ça a été extrêmement violent", témoigne l'un des organisateurs

L'événement festif et sportif était organisé par la SPJAI, le service professionnel de la jeunesse agricole indépendante. Il s'agissait d'un rassemblement de jeunes agriculteurs de la région. L'un des organisateurs a accepté, anonymement, de témoigner. "C'est désolant de voir ce genre de scène. On s'imaginerait jamais que ça puisse arriver, entre guillemets, dans nos campagnes. On est vraiment sous le choc", confie-t-il.

"On n'aurait rien sur faire"

"L'une des deux parties de l'altercation, il y a une voiture sur le parking qui a foncé sur une personne. Et ensuite, il y a eu une autre altercation avec des armes blanches, des marteaux et tout ça... Ils se sont acharnés sur une personne."

Beaucoup de personnes se trouvaient encore à la fête au moment des faits. Les organisateurs ont donc essayé de protéger au maximum le public. "On a fait tout notre possible, mais on n'aurait rien su faire. Le service de sécurité a fait son possible pour vraiment essayer de protéger le plus possible la foule pour éviter que d'autres personnes soient blessées", poursuit notre témoin anonyme.