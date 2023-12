Le président mexicain salue "d'importants accords" avec les Etats-Unis

Cette visite éclair de M. Blinken, accompagné du secrétaire à la Sécurité nationale, Alejandro Mayorkas, et de la conseillère pour la Sécurité nationale à la Maison Blanche, Liz Sherwood Randall, était destinée à "traiter de manière directe des questions de coopération économique, de sécurité et de migrations", a écrit M. Lopez Obrador sur X.

"Nous sommes parvenus à d'importants accords au bénéfice de nos peuples et de nos nations. Aujourd'hui plus que jamais, la politique de bon voisinage est nécessaire", a-t-il ajouté, sans plus de détails.