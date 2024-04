Le séisme qui a frappé mercredi la côte est de Taïwan est "le plus fort depuis 25 ans" dans l'île, a déclaré le directeur du Centre sismologique de Taipei, Wu Chien-fu.

"Le séisme est proche de la côte et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines... C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999", a déclaré M. Wu aux journalistes, en faisant référence au séisme de magnitude 7,6 qui avait fait 2.400 morts en septembre 1999.