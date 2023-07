Le sud des Etats-Unis se prépare à une forte vague de chaleur

Plus de 50 millions d'Américains vont devoir faire face à des températures dangereusement élevées cette semaine, à cause d'une vague de chaleur prévue dans le sud du pays, allant de la Californie au Texas, voire jusqu'à certaines régions de Floride.

"Annulez les activités en plein air entre 10 heures et 16 heures", a conseillé le NWS de Las Vegas lundi, en rappelant que "la chaleur est le phénomène météorologique le plus meurtrier" aux Etats-Unis.

Cette vague de chaleur risque d'être "l'une des plus longues, si ce n'est la plus longue" jamais mesurée dans la ville, selon l'antenne locale du NWS.

A Tucson, autre ville de l'Arizona, certains collectifs distribuent des sacs de glace et des bouteilles d'eau par centaines, selon le New York Times.

La déshydratation est un risque majeur l'été aux Etats-Unis. Dans les Etats du sud-ouest, la sueur s'évapore parfois avant même de s'accumuler sur la peau et au moment où certaines victimes s'aperçoivent qu'elles sont en difficulté, il est parfois déjà trop tard.

La semaine dernière, un homme est mort en Californie dans le désert de la Vallée de la Mort, très probablement à cause de la chaleur selon les autorités. Deux pneus de sa voiture avaient crevé.

Outre les alertes liées à la chaleur, les autorités du "Golden State" émettent actuellement des avertissements sur le risque de crues soudaines dans certaines régions. Car les températures font fondre l'épais manteau neigeux déposé sur les cimes de la Sierra Nevada lors de l'hiver dernier, rythmé par de nombreuses tempêtes.

- Records au Texas -

Par ailleurs, le Texas est toujours touché par une vague de chaleur prolongée.

La ville d'El Paso, à la frontière avec le Mexique, a battu son record de nombre de jours à plus de 37,7°C (100° Fahrenheit), avec 24 jours consécutifs, ont annoncé les services météo locaux dimanche.

Une alerte à la chaleur est également en vigueur jusqu'à mercredi dans le sud de la Floride, autour de Miami.

Une étude scientifique attribuant directement les vagues de chaleur actuelles au changement climatique n'a pas encore été menée. Mais quantités d'experts martèlent que le réchauffement de la planète, lié à la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, est responsable de la multiplication et de l'intensification des vagues de chaleur dans le monde.

Cette vague de chaleur se produit alors que le monde vient de connaître sa semaine la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires mises en avant par l'Organisation métrologique mondiale, agence spécialisée des Nations unies.

Aux Etats-Unis, la répétition des vagues de chaleur commence à provoquer des batailles judiciaires.

En juin, le comté de Multnomah, le plus peuplé de l'Oregon, a porté plainte contre plusieurs multinationales pétrolières, dont ExxonMobil, Shell et Chevron. Il leur réclame 51 milliards de dollars en dommages et intérêts après un "dôme de chaleur" particulièrement meurtrier survenu en 2021 dans cet Etat de l'ouest du pays.