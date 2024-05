Le système de santé à Haïti "au bord de l'effondrement", alerte l'Unicef

"Le système de santé d'Haïti est au bord de l'effondrement. La combinaison de la violence, des déplacements de masse, d'épidémies dangereuses et de l'augmentation de la malnutrition a fait plier le système de santé, mais l'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pourrait le briser", a mis en garde dans un communiqué le patron du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans le pays, Bruno Maes.

Six des dix hôpitaux du pays sont "à peine opérationnels" et l'escalade de la violence dans la capitale Port-au-Prince continue de priver "des millions d'enfants" de matériel médical et de médicaments, explique l'agence onusienne.