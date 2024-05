L'entrée des locaux historiques de Sciences Po Paris à nouveau bloquée

"On se mobilise avec ces moyens non conventionnels car on pense qu'on n'a plus d'autres choix, on a essayé les mails, les discussions. On est en période d'examen, on est tous fatigués", a déclaré à l'AFP une étudiante en première année qui n'a pas souhaité dévoiler son identité.

Cette jeune femme justifie le blocage par les mêmes revendications qui agitent les campus de Sciences Po Paris depuis plusieurs semaines, notamment une enquête sur les partenariats avec des universités israéliennes et "l'arrêt de la répression des étudiants mobilisés et des sanctions".

Elle affirme que 10 étudiants poursuivent une grève de la faim entamée vendredi après une évacuation de ces mêmes locaux par les forces de l'ordre.