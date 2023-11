Les cinq premiers F-16 destinés à former des pilotes ukrainiens sont arrivés en Roumanie

Le ministère néerlandais de la Défense a confié à cette entreprise le "maintien en état de vol" de toute une série de ses F-16, dont onze appareils rapatriés fin 2022 et début 2023 des États-Unis à l'issue de la fin d'une mission de formation de pilotes.

Ces cinq premiers avions - ils devraient être suivis par d'autres - seront d'abord utilisés par le centre de formation, l'"European F-16 Training Center" (EFTC) de Fete?ti. Cette base, située non loin de la mer Noire, abrite la 53e escadrille de la force aérienne roumaine, équipée de dix-sept F-16 rachetés d'occasion au Portugal.

Ce centre "servira de plateforme internationale pour la formation des pilotes de F-16 et facilitera l'interopérabilité entre les alliés", a précisé mardi le ministère de la Défense à Bucarest dans un communiqué.

Selon un accord de coopération trilatéral, le ministère roumain de la Défense met à la disposition de l'EFTC sa 86e base aérienne, les installations d'entraînement et le soutien du pays hôte, tandis que la KLu néerlandaise met à disposition les avions F-16 et que la société Lockheed Martin, le constructeur de ces appareils, fournit les instructeurs et en assure l'entretien.