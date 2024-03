Les clés de la Maison Blanche: pourquoi les concurrents de Trump et Biden n'ont pas réussi à "émerger" ?

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47ᵉ président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison Blanche.

Alors que les élections présidentielles américaines se profilent à l'horizon, deux noms résonnent déjà avec force : Joe Biden pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains. Ces deux figures politiques emblématiques semblent déjà tracer leur chemin vers la course à la Maison Blanche. Mais qu'en est-il des autres prétendants qui n'ont pas réussi à émerger dans ce paysage politique dominé par leur aura ?

Selon Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB, plusieurs facteurs entrent en jeu. Il souligne d'abord le phénomène de la prime aux sortants aux États-Unis, où le simple fait d'avoir déjà occupé la fonction présidentielle donne un avantage certain dans la course aux primaires. "C'est une règle quasi-absolue aux États-Unis", explique-t-il.

L'argent joue également un rôle crucial, les gros donateurs et les citoyens ordinaires considérant souvent la contribution financière comme un devoir démocratique. Cette dynamique favorise les candidats déjà établis, tandis que les nouveaux venus peinent à trouver un soutien financier suffisant.