Les démocrates tergiversent sur la candidature de Biden

- Otan -

Pendant que son avenir politique se discute dans les couloirs du Congrès, Joe Biden joue mardi la carte de l'envergure internationale.

Il doit prononcer un grand discours à l'ouverture du sommet annuel de l'Otan dans la capitale américaine, et multiplier les réunions bilatérales, autant d'occasions de jauger son endurance et son énergie.

Le président américain répète, sur un ton de plus en plus véhément, qu'il restera en course, balayant les inquiétudes sur son état de forme et les sondages médiocres.