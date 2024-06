Les médias étrangers notent la victoire "surprenante" de la N-VA

Les élections fédérales, régionales et européennes en Belgique ont également été relayées par les médias étrangers. Le New York Times, De Volkskrant et El Pais, entre autres, ont couvert le scrutin, en faisant un focus sur les résultats en Flandre. Les deux premiers se sont concentrés sur la victoire "surprenante" de la N-VA, tandis que le journal espagnol a évoqué l'implosion du parti libéral Open VLD du Premier ministre Alexander De Croo.