Les principaux ports de Californie à l'arrêt, à cause d'un mouvement social

Le syndicat de dockeurs a organisé "une action concertée pour empêcher le travail" sur les deux sites, a expliqué dans un communiqué la Pacific Maritime Association, organisation qui représente les transporteurs de conteneurs. Cela "a entraîné la fermeture effective des ports de Los Angeles et de Long Beach, la plus grande porte d'entrée pour le commerce maritime aux Etats-Unis".

Deux des plus importants ports des Etats-Unis, ceux de Los Angeles et Long Beach en Californie, sont à l'arrêt vendredi à cause d'un mouvement social démarré la veille, qui a interrompu le trafic de conteneurs, faute de main d'oeuvre.

"La majorité des postes de la nuit dernière n'ont pas été pourvus, y compris tous les emplois de manutentionnaires nécessaires au chargement et au déchargement du fret", selon le communiqué.

Des négociations ont lieu depuis bientôt un an entre ce groupement d'industriels et le syndicat en question, l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU), pour s'accorder sur une nouvelle convention collective couvrant les milliers d'employés des deux ports.

La précédente a expiré au 1er juillet dernier et les discussions entre employeurs et salariés achoppent sur la question des salaires et celle de la robotisation du travail.