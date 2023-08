Les survivants oubliés de l'explosion de Beyrouth

Dany Salameh se trouvait chez lui quand le drame s'est produit le 4 août 2020, et a été projeté par le souffle de l'explosion d'un bout de la terrasse à l'autre.

La déflagration, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire, a dévasté une grande partie du port de Beyrouth et des quartiers environnants, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6.500.

Elle est intervenue alors que l'économie libanaise avait commencé à s'effondrer à la fin de l'année 2019.