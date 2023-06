Les véhicules polluants ne seront plus autorisés dans une large partie d'Amsterdam en 2025

La plupart des véhicules polluants ne pourront plus circuler dans une large partie d'Amsterdam dès 2025, annonce mardi l'échevin de la capitale néerlandaise compétent en la matière. Seuls les taxis, les camions et camionnettes, les motos et les bateaux qui n'émettent pas de gaz d'échappement seront acceptés. Les véhicules électriques ou à hydrogène seront toujours les bienvenus, tout comme les voitures particulières.

Avec cette mesure, Amsterdam entend rendre l'air plus pur et l'environnement plus sain tout en réduisant la pollution sonore.

Cette limitation ne concernera que les véhicules nouvellement immatriculés d'ici à 2025. Les zones sans émission s'appliqueront aux taxis, aux camionnettes et aux camions sur le Ring A10, aux cyclomoteurs et aux vélomoteurs dans la zone bâtie et aux bateaux de plaisance dans le centre-ville.