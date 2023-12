L'inondation des tunnels sous Gaza serait envisagée par Israël

Selon le quotidien Wall Street Journal, citant des représentants du gouvernement américain, on ne sait pas encore si le gouvernement israélien a l'intention d'utiliser ce système. Israël n'a pas encore pris de décision définitive et n'a pas non plus exclu ce plan, ont déclaré ces responsables américains.

Les forces israéliennes ont terminé à la mi-novembre l'installation d'un large système de pompage d'eau de mer au nord du camp de réfugiés d'Al-Shati, au nord de la bande de Gaza. Au moins cinq pompes ont été installées, capables de puiser de l'eau depuis la mer Méditerranée avant de diriger directement plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par heure vers les tunnels gazaouis, les inondant ainsi en l'espace de quelques semaines, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Ce plan menacerait toutefois l'approvisionnement en eau de la bande de Gaza, ont déclaré des responsables américains dans ce même média.