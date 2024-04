Londres dénonce des violences "inacceptables" en Cisjordanie

"De violentes attaques de la part de colons extrémistes israéliens ont depuis conduit à ce que soient tués quatre Palestiniens", rappelle la diplomatie britannique. Plus de 75 personnes ont en outre été blessées, selon Londres.

"De telles violences envers des civils sont complètement inacceptables et doivent cesser immédiatement", a poursuivi la diplomatie britannique, rappelant avoir sanctionné récemment des colons extrémistes.

Soulignant que ces morts marquent une escalade de la violence en Cisjordanie occupée et dans la région "à un moment critique", Londres estime qu'"il est essentiel que les autorités israéliennes ramènent le calme et conduisent des enquêtes urgentes et transparentes sur tous les décès, et fassent en sorte que tous les auteurs violents soient traduits en justice et rendent des comptes pour leurs actes".