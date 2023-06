L'ONU alerte sur la situation humanitaire dans le nord-est du Nigeria

Environ six millions d'habitants ont eu besoin d'aide cette année contre 5,5 millions de personnes l'an dernier, a déclaré le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Nigeria, Matthias Schmale, lors d'une conférence de presse à Genève. Selon lui, le nombre de personnes exposées à une faim sévère dans les États de Borno, Adamawa et Yobe s'élève à 4,3 millions, contre 4,1 millions il y a un an.

"Plus de 500.000 personnes sont exposées à une insécurité alimentaire ayant atteint un niveau critique: la dernière étape avant la famine", a-t-il ajouté.